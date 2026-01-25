今季最強・最長寒波の影響で、北陸など日本海側では平年の2倍以上の積雪となっています。今夜(25日)にかけて、北陸〜北海道の日本海側では雪が降り続くため、更なる積雪増加による交通障害やなだれ、屋根からの落雪、着雪による倒木や電線切断による停電などに警戒が必要です。平年の2倍以上の積雪札幌は4年ぶりに1メートル超え酸ヶ湯は1月1位1月20日の大寒(だいかん)に合わせるかのように、今季最強・最長寒波が襲来。昨夜(24