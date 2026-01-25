「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、３度の優勝を誇る松田瑞生（３０）＝ダイハツ＝は２時間２６分１６秒で７位に終わった。悲願の五輪出場を目指す中での一歩となるレースだったが、１６キロ過ぎから先頭集団から遅れた。それでもゴールまで粘りの走りで駆け抜けた。ただ、ゴール後は「なんで？なんで？な