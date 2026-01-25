フジテレビ系「ボクらの時代」が２５日に放送された。この日は、俳優の反町隆史（５２）、大森南朋（５３）、津田健次郎（５４）が出演した。反町らは、放送中のフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」でトリプル主演。同年代の３人が中学時代の熱を取り戻していく物語にちなんで、自身らの青春時代も振り返った。３人は、学生時代を直撃した大ヒット映画「ビーバップ・ハイスクール」を述懐。ツッパリ少年たちの日々を描い