大阪国際女子マラソンは25日、大阪市のヤンマースタジアム長居発着で行われ、26歳の矢田みくに（エディオン）が初マラソン日本最高の2時間19分57秒で4位に入った。ステラ・チェサン（ウガンダ）が優勝。（記録は速報値）