女優の宮本茉由が25日、ファースト写真集『ほんとはね、』（小学館）の発売記念イベントを東京・ブックファースト新宿店で開催した。 写真集発売の経緯について宮本さんは、「もともとは直感だったのですが、それを母に話したところ、母が数年前に自分の体に大きな変化があり、病気になってしまった時に、『自分の今の体を残せるなら残したほうがいいよ』という言葉を聞いて、やってみようと思いました」と明かした。 実際に写ログ