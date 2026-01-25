「卓球・全日本選手権・決勝」（２５日、東京体育館）女子シングルスは張本美和（木下グループ）が初優勝し、４連覇したジュニアとの２冠を達成した。３年連続の決勝対決となった早田ひな（日本生命）に４−３で逆転勝ちし、相手の４連覇を阻止した。第１ゲームを先取された張本は、第２ゲームを１１−２と圧倒して追いついた。そこから第３、４ゲームも連取。第５ゲームは５−１１で失い、第６ゲームも１０−６と勝利まであ