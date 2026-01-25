中国メディアの財経雑誌はこのほど、香港人女性が（香港から見れば北にある）中国大陸部の男性と結婚する「港女北嫁」と呼ばれる現象が目立って増えていると紹介する記事を発表した。1991年には、中国大陸部の人と香港人の結婚（以下、越境結婚）のうち、「港女北嫁」は6．1％だったが、2024年には40％に上昇したという。香港特別行政区（香港特区政府）統計処によると、1991年には香港の越境結婚のうち、男性が香港人の割合は2万1