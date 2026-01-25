Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 複数人で集まってのホットプレート（電気プレート）を使ったお食事タイム。次々に食材を焼こうと思っても、トレーや食器で食卓があふれ返り置く場所がない！そんなピンチとストレスは、Amazonで1月16日から発売を開始した山崎実業（Yamazaki）の「下が使える電気プレートラック タワー」