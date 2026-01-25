変わらぬ姿に「ドキドキ」の声かつてバレーボール女子日本代表として活躍した斎藤真由美さん(54)がXを更新。現役時代と変わらぬ若々しい姿を披露している。「『花金』or『華金』どっち?いずれにしてもご機嫌金曜日」と綴り、ジャケット姿でポーズを取る食事風景を公開した。17歳で日本代表入りするなど若い頃から活躍した斎藤さんの最新ショットには「まっちょさんなら華があるから華金!」「料理も素敵ですが、GMの可愛さに