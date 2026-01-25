現地１月24日に開催されたブンデスリーガの第19節で、塩貝健人が新加入したヴォルフスブルクが佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと敵地で対戦。１−３で敗れた。この試合で、今冬にエールディビジのNECから加入した塩貝がブンデスリーガデビューを果たす。１−３で迎えた85分から途中出場すると、その４分後にはピッチ中央から力強いドリブルで敵３人を抜き去り、チャンスを創出。アディショナルタイムにも巧みな