24日午後11時過ぎ、新潟県上越市柿崎区直海浜の一般住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事のあとこの家に1人で住む80代男性と連絡がついておらず、警察は遺体がこの男性とみて身元の特定を急いでいます。火事があったのは上越市柿崎区直海浜の山川和夫さんの木造平屋一部二階建ての住宅です。24日午後11時すぎ「焦げ臭かったから外に出たら隣の家が燃えている」と近所の人から消防に通報がありました。火は