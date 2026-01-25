先日発表された「第98回アカデミー賞」の各賞ノミネートの中から、注目作のひとつとしてブラジル映画『シークレット・エージェント』（原題：O AGENTE SECRETO／英題：THE SECRET AGENT）を紹介する。本作は、クロックワークスの配給で年内に日本公開予定。【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真アカデミー賞では、日本映画『国宝』とともに国際長編映画賞のショートリスト（15作品）に選出されていた作品で、今回