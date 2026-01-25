張本美和卓球の全日本選手権シングルス最終日は25日、東京体育館で行われ、3年連続で同じ顔合わせとなった女子決勝は17歳の張本美和（木下グループ）が4連覇を狙った早田ひな（日本生命）を4―3で破って、初優勝を果たした。2年続けて同カードの男子決勝は18歳の松島輝空（木下グループ）が篠塚大登（愛知工大）を4―0で退け、2連覇を達成した。準決勝で張本美は横井咲桜（ミキハウス）に4―3で競り勝ち、早田は木原美悠（トッ