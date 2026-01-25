女子プロゴルフの青木香奈子（マイナビ）が２５日、都内で行われた契約を結ぶデサントのトークショーに出席した。プロ１年目の昨季はシーズンを戦う上で体重が６〜７キロ落ちた。今オフは「目標をプラス８キロに設定している」と増量に挑戦中。「１回の食事量を増やせるタイプではないので…」と朝、昼、夕方、夜、夜食の１日５食に励んでいる。「寝る３０分くらい前にお餅を３個くらい（お腹に）入れて寝る。餅と和菓子、トレ