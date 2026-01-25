野沢雅子、山寺宏一 野沢雅子、山寺宏一が25日、「DRAGON BALL」40周年イヤーのクライマックスを飾るイベント『ドラゴンボール ゲンキダマツリ』（千葉市美浜区・幕張メッセ）内のステージ『新展開超発表！ゲンキダステージ Part2』に出演した。このステージのなかで、「ドラゴンボール超 ビルス」が今秋にフジテレビ系で放送されることが発表された。本作は、数年前から進めてきたプロジェクトで、アニメ『ドラゴ