【新華社ハルビン1月25日】中国黒竜江省のハルビン駅でこのほど、K7041東北民俗テーマ列車が外国人観光客を乗せ、中国最北端の地、同省漠河市に向けて出発した。乗客は雪や氷の魅力を体験するシンガポール人やマレーシア人など外国人観光客100人余り。車内は花鳥模様を施した色鮮やかな東北の伝統生地「東北大花」をテーマとした装飾が施され、地元農家のオンドル（伝統的な床暖房システム）を模した配置にするなど、旅路を温か