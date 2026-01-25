◇第45回大阪国際女子マラソン(25日、ヤンマースタジアム長居発着)今大会で初マラソンに臨んでいる矢田みくに選手が、国内レースでの日本人2位となる「2時間19分57秒」でゴールしました。雪もちらつく中でのレースとなった大阪国際女子マラソン。10000mで31分12秒21の記録をもつ矢田選手は、初マラソンでも落ち着いた走りを見せ、先頭集団でレースを進めます。25キロ地点など難関地点を前にその他の日本人選手が先頭を離脱する中で