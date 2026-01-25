群馬県藤岡市の山林で火事が起き、現在も延焼しています。強風で火が燃え広がっていて県は自衛隊に災害派遣要請をしました。【映像】白煙と炎立ち上る現場の様子午前8時すぎ、藤岡市上日野で「自宅の2階から煙が見える」と目撃者から通報がありました。消防などによりますと、午前10時半時点で「オドケ山」の北西側およそ2ヘクタールが延焼していて、ポンプ車7台で地上からの放水に加え、防災ヘリ2機で空中から散水している