◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)女子シングルス決勝、早田ひな選手は張本美和選手にフルゲームの末3-4で敗戦。大会4連覇と5度目の優勝はかないませんでした。3年連続で同じ対戦カードとなった決勝戦。過去2年は早田選手がいずれもストレート勝ちで張本選手を下していました。試合は第1ゲーム、序盤から一進一退の攻防が続きましたが早田選手が終盤の4連続ポイントで引き離し、11-7で先取し