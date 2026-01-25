ヴィッセル神戸は25日、MF佐々木大樹(26)が入籍したことを発表した。相手は一般女性のため、氏名や年齢などの公表は控えるとしている。佐々木はクラブ公式サイトを通じ、「入籍しましたーー! DJ13ファミリーが増えました」と報告。「これからも神戸の為に、妻とトモニ闘います」と決意を語り、「街中で見かけた際には、変わらず声をかけてもらえると嬉しいです。応援よろしくお願いします!」と呼びかけた。