全豪オープン大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[アジア ムハンマド / エバン キング] 0 - 2 [マルセロ アレバロ / ルイサ ステファニ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第8日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス2回戦で、アジア ムハンマド / エバン キングと第2シードの