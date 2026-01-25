JRAは25日、サウジアラビア遠征を予定しているケイアイアギト（牡3＝加藤征）、アロヒアリイ（牡4＝田中博）、サトノボヤージュ（牡3＝田中博）、シュトルーヴェ（セン7＝堀）、ルクソールカフェ（牡4＝堀）、ガビーズシスター（牝5＝森一）が2月4日に成田空港から午前10時発のフライトで出国すると発表した。輸出検疫場所は美浦トレセンで期間は28日から2月4日。今年のサウジカップデー（キングアブドゥルアジーズ競馬場）は2