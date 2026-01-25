お笑いタレント・古坂大魔王（52）が25日までに自身のXを更新。シンガー・ソングライターのピコ太郎（自称62）と世界的DJスティーヴ・アオキ（48）とのツーショットを公開し、注目を集めている。「そうなんです！ある企画で浅草でピコ太郎さんが、都内観光地ロケしてたら…“ヘイ！ピコ太郎さん…”世界的DJスティーヴ・アオキさんが声かけてくれた！」と浅草でのロケ中に話しかけられる動画を公開。「世界の競演！」と雷門