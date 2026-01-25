阪神は２５日、キャンプ地である沖縄県の那覇市国際通り商店街で「阪神タイガースショップ国際通り店」を期間限定で営業すると発表した。国際通り店限定のグッズやデザインユニホームの販売に加え、圧着シートを購入すると、圧着サービスが実施される。