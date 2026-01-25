オートレーサーの鈴木辰己（すずき・たつみ）さん（72）が死亡した。25日、JKAが発表した。鈴木さんは24日の川口オート2日目2Rの4周回4コーナーで落車し、後続車と接触。市内の病院に救急搬送されたが、多発性損傷により25日午前2時40分に死亡した。オートレース選手の殉職者は97人目、落車による殉職は21年12月3日の黒岩明さん以来。鈴木さんは浜松所属の13期。75年3月に選手登録され、SG1勝（90年オールスター）、G18勝を