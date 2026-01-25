２５日午前８時５０分頃、新潟県十日町市四日町新田で、近くの男性会社員（５６）が倒れているのを付近の住民が発見し、１１０番した。男性は外傷性ショックによる死亡が確認された。十日町署の発表によると、男性は同日朝から１人で自宅の雪下ろしをしていた。３階建て住宅の屋根の上にスノーダンプが残されており、同署は雪下ろし中にコンクリートの地面に転落したとみて調べている。