ビートたけし（79）が、25日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。物量業界のドライバー不足に提言した。外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」を利用した外国人ドライバーによる事故が相次いだことで、昨年10月に試験が厳格化された。合格率は大幅に下がったという。一方で、物流の現場は労働時間の制約やドライバーの高齢化で人員不足。外国人ドライバーの活用は必須な状況とい