モデルで俳優の宮本茉由（３０）が２５日、都内で、初写真集「ほんとはね、」（小学館）の発売イベントを開催した。昨年３０歳を迎えたことを記念し、自身の魅力を詰め込んだ１冊。初のランジェリーカットなどにも挑戦し「露出感あるお仕事をしたことがなかったので、そういう意味では一番頑張った」ときっぱり。写真集は夢だったというが、「最初で最後」と銘打っており「需要があるのかって思った。あとは自分の姿を残したい