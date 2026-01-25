元日向坂46齊藤京子（28）が、24日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。友達について語った。齋藤は「友達といえる友達がいないから…友達は本当に欲しいんですよね」と切り出すと、「1〜2カ月に1回ぐらいしか誰かとご飯行くとかないので、友達は欲しいなと思います」と吐露。友達がいない理由を「私が初めて共演する人は大体敬語でしゃべるから。最初に距離があるのかなって思いますね。私があまりコミ