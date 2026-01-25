女優の宮本茉由（３０）が２５日、都内で行われた１ｓｔ写真集「ほんとはね、」発売記念プレス取材会に出席した。同作は「自分の今の体を（写真で）残せるなら、残した方が良い」という母の後押しもあり、発売に至った。宮本は「ずっと露出感のあるお仕事をしたことがなくて。需要があるのか不安があったんですけど、自分の姿を残したいという思いから。覚悟の一冊」とアピール。定番の「点数を付けるなら？」という問いには「