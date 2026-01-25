巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Ｖｏｌ．３」に出演した。ファンと共に中央競馬を楽しむ同イベント。大の競馬好きとして知られ過去に有馬記念のアンバサダーも務めていた右腕は、黒のオリジナルＴシャツを着て登場し「僕は昨年も回収率が全然ふるっていないので、今日皆さんに運気を分けていただきたいなと。的中できるように