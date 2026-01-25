フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。キャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーは討論を前に各党党首へ「発言は１回５０秒程度でお願いをしようと思います」と呼びかけた。さらに「時間になりましたら恐縮ですが、この札を上げさせていただきます」と「発言時間終了です」と書かれた札を披露した。続けて