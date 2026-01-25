巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２５日、新人合同自主トレ４度目のブルペン入り。座った捕手に力強い投球を行った。ジャイアンツタウンスタジアムで１３日から行われてきた新人合同自主トレはこの日が最終日。キャンプ１軍スタートが濃厚な即戦力左腕は順調な調整ぶりを披露した。