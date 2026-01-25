◆卓球◇全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）女子決勝が３年連続同じカードで行われ、女王・早田ひな（日本生命）が敗れ、１９９２〜９７年に６連覇の小山ちれ以来となる史上４人目の４連覇はならなかった。直近の決勝で２度倒してきた１７歳の張本美和（木下グループ）に敗れ、５度目の日本一を逃した。全日本は、同学年の平野美宇（木下グループ）が１７年に史上最年少１６歳で制覇。伊藤美誠（スターツ）も１８年、