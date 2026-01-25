◆卓球◇全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）女子決勝が３年連続同じカードで行われ、１７歳の張本美和（木下グループ）が、３連覇していた女王・早田ひな（日本生命）を破り、悲願の初日本一を成し遂げた。ジュニア女子との２種目制覇は、１９８８年佐藤利香以来、３７大会ぶり２人目の快挙となった。第１ゲーム（Ｇ）は７―１１で取られたが、第２、第３Ｇを奪って逆転。３―２の第６Ｇでは９―６からフォアハンドド