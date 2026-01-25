女優のグウィネス・パルトロウ（53）は、新作映画「マーティ・シュプリーム世界をつかめ」への出演により、演技への愛に再び火がついたという。ライブスタイルブランド、Goopに集中するため、映画界から遠ざかっていたグウィネスだが、日本では3月13日から公開が予定されている卓球ドラマ作でおよそ6年ぶりとなる本格的な女優活動をしたことで、もっと映画に出たいと思うようになったと明かしている。 【写真】イ