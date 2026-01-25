1月25日午前、十日町市の住宅で雪下ろし中に男性が転落し死亡する事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。死亡したのは十日町市四日町新田に住む会社員の男性(56)です。警察によりますと1月25日午前8時50分ごろ、近所の人から「除雪作業中に人が転落した」と警察に通報がありました。男性は十日町市内の病院に搬送されましたが、25日午前9時50分に死亡が確認されました。男性は1人で3階建て