１月21日から始まった広島の宮崎キャンプ。石垣島で行なった一次キャンプでは守備にフォーカスし、この宮崎キャンプでは攻撃に重きを置いているなかで臨んだ24日の柏とのトレーニングマッチで、バルトシュ・ガウル新体制は結果と内容にも手応えを得て、チームは前へ進んでいる。柏の巧みなポゼッションに１本目の最初は後退を余儀なくされた。石垣島で確認してきた、中を閉じながら連動してボールを奪いに行く形をとったが、思