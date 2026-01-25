◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日東京体育館）卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般女子の部決勝で早田ひな（25＝日本生命）は3―4で張本美和（17＝木下グループ）に敗れ、史上4人目となる4連覇を逃した。第6ゲームでは6―10とされ、相手のマッチポイントを迎えた。ここから粘りを発揮し、4度のマッチポイントを乗り越えて12―10と逆転。最終の第7ゲームに持ち込んだが、及ばなかった。過去2大会、