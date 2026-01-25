◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日東京体育館）卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般女子の部決勝で張本美和（17＝木下グループ）が4―3で早田ひな（25＝日本生命）を下し、初優勝を飾った。現在、高校2年生の張本美。女子シングルスでの高校生女王は史上7人目となった。1949年度に高2の田中良子、83年度に高3の星野美香、88年度に高2の佐藤利香、2011年に高3の石川佳純、17年に高1の平野美宇、18、19