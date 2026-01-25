◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)女子シングルスの決勝が25日に行われ、張本美和選手が早田ひな選手を4−3(7−11、11−2、11−9、11−6、5−11、10−12、11−6)で下し、悲願の初優勝を飾りました。この決勝カードは3年連続。前回、前々回は早田選手が4−0で勝利し、3連覇を飾っていました。第1ゲーム、互いに交互に得点を取り合う中、終盤に早田選手に突き放され、ゲームを失います。それで