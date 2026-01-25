令和8年度税制改正で、NISA制度の拡充の1つとして、こどもNISAが盛り込まれました。2023年に制度が終了したジュニアNISAに間に合わなかったが、これを機に始めたいと考えている人も多いのではないでしょうか。 今回は、現時点で公表されているこどもNISAの概要や、ジュニアNISAとの違いを解説します。また、月1万円の児童手当をこどもNISAに充てたら、大学資金として500万円を貯められるのか、シミュレーションを行いま