女子プロゴルフの青木香奈子（マイナビ）が２５日、都内で行われた契約を結ぶデサントのトークショーに出席した。「心の整え方」をテーマにトークを展開。プロテストに合格した２４年の１２月からメンタルトレーニングを始めた青木は「もともとメンタルが強いタイプじゃないし、落ち込みは激しい」と吐露し、「セルフイメージを大事にしている。『笑顔でスタイリッシュでネリー・コルダのようになる』と心がけてやっている。な