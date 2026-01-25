宮崎市長選は２５日、投票が始まった。午前１１時現在の投票率は６・８３％（前回８・３６％）。市長選には、無所属で再選を目指す現職の清山知憲氏（４４）と、無所属新人で福祉施設代表の佐藤健次郎氏（４７）が立候補している。市役所本庁舎の現地での建て替えを決めた現市政への評価などが争点となっている。