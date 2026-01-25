Ｊ１神戸は２５日、ＭＦ佐々木大樹（２６）が結婚したと発表した。お相手は一般女性で氏名、年齢等は非公表。佐々木はクラブを通じて「入籍しましたーー！ＤＪ１３ファミリーが増えました。これからも神戸の為に、妻とトモニ闘います。街中で見かけた際には、変わらず声をかけてもらえると嬉しいです。応援よろしくお願いします！」とコメントした。佐々木は島根県浜田市出身で、神戸ユースから１８年にトップチーム昇格。