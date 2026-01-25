本記事では、ジムニーノマドとジムニーシエラの価格やサイズ、内装・外装、燃費性能、走行性能、乗り心地などを徹底比較。買うならどちらが良いかを解説します。【写真】ジムニーノマドの販売価格は…※本記事の車両情報は、2025年11月6日時点のガリバー「車カタログ」より引用しています。ジムニーノマドとジムニーシエラの違いジムニーノマド（以下ノマド）とジムニーシエラ（以下シエラ）は5ドアと3ドアの兄弟車ですが、実は多