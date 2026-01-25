24日、新潟市動物ふれあいセンターで飼育されている、オスのカピバラ「ゆうじろう」が、老衰のため12歳8カ月で死にました。 新潟市動物ふれあいセンターでは、寒さに弱いカピバラをねぎらおうと、冬至にあわせてゆず湯が振る舞われます。人間でいうと80歳くらいというおじいちゃんの「ゆうじろう」が、ゆず湯をまったりと楽しむ様子が、訪れる人たちを癒やしていました。 ふれあいセンターには「ゆうじろ