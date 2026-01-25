練習を公開したロッテ・田中＝ZOZOマリンロッテの田中晴也投手が25日、ZOZOマリンスタジアムで練習を公開し、自身初の開幕投手に意欲を示した。夏場まで奮闘した昨季は登板13試合で3勝5敗、防御率2.48。高校出4年目の有望株は「チームの先頭というか、初戦を任される投手になりたい」と力を込めた。恵まれた体格の本格派で、今季の目標は直球の平均球速を152キロに上げること。昨季は好調な試合で約151キロだったといい「（打