歩きたばこの禁止などを呼び掛ける音声メッセージを、兵庫県尼崎市が２８日から市内各地で放送する。起用するのは、人気アニメ「ドラゴンボール」シリーズの「フリーザ」や、「それいけ！アンパンマン」の「ばいきんまん」役などでおなじみの声優、中尾隆聖さん。市民らの聴覚に訴えかけ、意識向上につなげる。マナー向上の効果アップを声優に託す試みで、２０２３年７月から１年間、高山みなみさんが務めた。市在住の漫画家、