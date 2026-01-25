元乃木坂46メンバーで俳優の白石麻衣さん（33）が2026年1月20日、自身のインスタグラムを更新。どアップショットを披露した。アザーカットを披露白石さんは、猫の絵文字を添えて、透明感あふれるアップショットと少し横を向いた写真を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#2026年カレンダー」「#アザーカット」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテのまわりがフリルのデザインの深いネイビー